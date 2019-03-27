Половодье выше нормы прогнозируется на реках Тюменской области

27.03.19 08:44

© РИА Новости. Игорь Агеенко

27 марта. Interfax-Russia.ru - Уровень воды в бассейнах рек Обь, Иртыш и Ишим в период весеннего половодья ожидается выше среднегодовых норм, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе "прямой линии".

"Безусловно, половодье определяется запасом снега и скоростью его таяния, плюс есть еще некоторые другие факторы", - сказал А.Моор.

При этом он подчеркнул, что снега в этом году в регионе выпало очень много.

"Ситуация с половодьем в 2016 и 2017 годах в Приишиме была очень напряженной, но за это время мы выполнили все необходимые работы по реконструкции и строительству дамб, расчистили русла речек, которые в те года дали наибольший приток воды", - отметил глава региона.

По его словам, дамбы рассчитаны на то, чтобы выдержать высокий уровень воды в реках.

Ранее сообщалось, в 2016 году из-за разлива рек Карасуль и Мергень в зону подтопления попало более 1,3 тыс. домов. В Ишиме был введен режим ЧС. В 2017 году из-за разлива реки Ишим был введен режим ЧС в южных районах Тюменской области - Казанском, Ишимском, Абатском, Викуловском районах, а также в Ишиме. В результате паводка в 28 населенных пунктах было подтоплено более 165 жилых домов, свыше 7 тыс. садоводческих участков, повреждены объекты транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.