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Абызов может быть косвенно связан с еще несколькими противоправными эпизодами

© РИА Новости. Виталий Белоусов
Подозреваемый в создании преступного сообщества и мошенничестве экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов может быть причастен к еще нескольким эпизодам, которые сейчас расследуют правоохранительные органы, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

"Дело бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова может не ограничиться обвинениями, предъявленными ему вечером 26 марта. По информации "Известий", задержанный экс-чиновник может быть связан с еще несколькими эпизодами, которые сейчас расследуют правоохранительные органы", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что М.Абызов, которого называют одним из ближайших соратников Анатолия Чубайса в его бытность главой РАО "ЕЭС", был с 2012 г. по 2018 г. не только министром Открытого правительства, но и самым богатым членом кабинета министров. Его состояние Forbes оценивал в $600 млн, а в числе основных активов называлась группа RU-COM, в которую входят электроэнергетические ("Сибэко", "Элсиб") и сельскохозяйственные ("Копитания") компании. После расформирования Открытого правительства в мае 2018 года М.Абызов много времени проводил за границей.

"Возвращаться в Россию он не решался, поскольку в сферу внимания следственных органов уже попало дело, с которым он косвенно связан", - сообщил газете источник, близкий к правоохранительным органам.

Собеседник издания, близкий к правительству, подтвердил, что следственные органы уже проявляли интерес к М.Абызову и приближенным к нему структурам, в том числе по поводу подозрения в мошенничестве при кредитовании.

"Действительно, в марте 2016-го было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования против руководства компании "Группа Е4", которая входила в группу RU-COM Михаила Абызова и которую он продал за год до признания ее банкротом в 2015 году. Кредиторами выступили Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, которым структуры задолжали более 33 млрд рублей", - отмечается в статье.

Источник газеты, близкий к правоохранительным органам, уточнил: вдали от России М.Абызова удерживало и расследование о выводе из Российской венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США. По этому делу летом 2018 года были задержаны бывший старший советник А.Чубайса в "Роснано" и близкий друг М.Абызова Михаил Чучкевич, а также экс-директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев. 15 марта М.Чучкевич был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, но друзья предупреждали Абызова: возвращаться на родину пока не стоит.

"Однако в результате оперативных операций ФСБ России его сюда "выманили". Причем в этой операции был задействован и один из влиятельных людей, которому Абызов сильно доверял и который сказал ему, что "все нормально". Неделю назад он прилетел, никаких действий в свой адрес не увидел и успокоился. Во вторник его привезли в Следственный комитет", - рассказал собеседник издания, близкий к правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что М.Абызову и еще четырем его соучастникам вменяется создание и участие в преступном сообществе и мошенничество.

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