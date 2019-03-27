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Первая волна паводка в Алтайском крае ожидается в начале апреля

© РИА Новости. Игорь Руссак
27 марта. Interfax-Russia.ru - Более 200 населенных пунктов в Алтайском крае может быть подтоплено паводковыми водами, заявил в среду губернатор региона Виктор Томенко на совещании под руководством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

"По опыту прошлых лет на территории Алтайского края риску подтопления подвержено 204 населенных пункта на территории 48 муниципальных образований, где находится более 15 тысяч жилых домов с населением 42 тысячи человек. Мы ожидаем начала первой волны паводка значительно раньше среднемноголетних сроков - уже в начале апреля", - сказал В.Томенко.

Он отметил, что на реках края определено 25 затороопасных участков, где возможно осложнение ситуации. Обстановка контролируется с помощью 50 стационарных гидропостов, дополнительно готово к работе 16 временных постов.

"Комплекс работ по безаварийному пропуску паводковых вод включает в себя также очистку территорий от снега, отсыпку низменных участков местности, прокладку и очистку водоотводных каналов, распиловку и чернение льда. Предупредительные мероприятия выполнены в крае на 70%", - подчеркнул В.Томенко.

В настоящее время выполняются работы по защите от стихии сел, попадающих в зону возможного паводка: строят дамбы в селах Чарышское и Быстрянка.

Уже подготовлено более 190 пунктов временного размещения, которые в случае необходимости смогут принять около 39 тыс. человек. Кроме того, создан финансовый резерв - 579 млн рублей, а также резерв материальных ресурсов на сумму 646 млн рублей. На помощь населению в период паводка готово прийти более 15,5 тыс. человек, а также 4,7 тыс. единиц техники.

По словам С. Меняйло, в регионе необходимо проработать способы оповещения людей о возможной угрозе в случае отсутствия электроэнергии и невозможности информировать жителей о ней с помощью СМИ и телефонной связи, а также предусмотреть все необходимое в случае, если какие-то населенные пункты окажутся отрезанными от "большой земли".

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