Суд оставил под арестом Арашукова-старшего до июля

27.03.19 08:54

© РИА Новости. Евгений Одиноков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы до 30 июня продлил срок ареста генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве.

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова до 30 июня 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

На тот же срок арест продлен заместителю генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, директору филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузеру Хашукаеву и гендиректору ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорю Травинову.

Ранее во вторник Басманный суд до 30 июня оставил под стражей сына Р.Арашукова - временно отстраненного от должности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, двоюродного брата сенатора - гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова и директора филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алана Кятова.

Р.Арашукову-старшему вменяется организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.