|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.03.19 08:54
Суд оставил под арестом Арашукова-старшего до июля
"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова до 30 июня 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.
На тот же срок арест продлен заместителю генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, директору филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузеру Хашукаеву и гендиректору ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Игорю Травинову.
Ранее во вторник Басманный суд до 30 июня оставил под стражей сына Р.Арашукова - временно отстраненного от должности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, двоюродного брата сенатора - гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова и директора филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алана Кятова.
Р.Арашукову-старшему вменяется организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он создал ОПС в целях махинаций с газом ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило его более чем на 30 млрд рублей.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket