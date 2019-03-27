Костюмы, парики и грим к спектаклям Мейерхольда покажут в Петербурге

27.03.19 09:01

© РИА Новости. Максим Блинов

27 марта. Interfax-Russia.ru - В Петербургской театральной библиотеке в среду начинает работать выставка, посвященная 145-летию Всеволода Мейерхольда, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

На ней представлены эскизы костюмов, бутафории, мебели, париков и грима, выполненные А.Шервашидзе и А.Головиным к драматическим спектаклям "Шут Тантрис" Э.Хардта, "Дон Жуан" Ж.-Б.Мольера, "Стойкий принц" П.Кальдерона, "Маскарад" М.Лермонтова, к операм "Тристан и Изольда" Р.Вагнера, "Орфей и Эвридика" К.-В.Глюка и к балету "Арагонская хота" М.Глинки.

Дополняют экспозицию эскизы костюмов, созданные художником Д.Стеллецким к неосуществленному спектаклю "Царь Федор Иоаннович" по пьесе А.Толстого.

На выставке также демонстрируются фрагменты статей о назначении В.Мейерхольда на должность режиссера "казенной труппы" и рецензий на спектакли из периодических изданий 1907-1917 годов.

В 1908 году по приглашению В.Теляковского В.Мейерхольд стал режиссером Санкт-Петербургских Императорских театров - Александринского и Мариинского. Здесь он проработал до 1917 года. За это время на сцене Александринского театра были поставлены спектакли по произведениям К.Гамсуна, Э.Хардта, Ж.-Б.Мольера, П.Кльдерона, А.Островского, М.Лермонтова и других писателей.

В Мариинском театре шли оперы Р.Вагнера, М.Мусоргского, К.-В.Глюка, Р.Штрауса, А.Даргомыжского и балет М.Глинки.