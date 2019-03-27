16 судов Черноморского флота отрабатывают поисково-спасательные действия в море

27.03.19 10:48

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 марта. Interfax-Russia.ru - Аварийно-спасательный отряд управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота (ЧФ) проводит учения в морских полигонах Черного моря, сообщил в среду "Интерфаксу" представитель ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

"К учениям, кроме старейшего спасательного судна "Коммуна", привлечены еще 7 специализированных водолазных судов и 8 судов обеспечения из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ", - уточнил он.

По его словам, экипажи судов отрабатывают организацию ведения поисково-спасательных действий и оказание помощи надводному кораблю, получившему повреждения, с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.

Также в ходе учений спасатели выполняют задачи по поиску и спасению личного состава с аварийного корабля с оказанием пострадавшим первой медицинской помощи и их подъем на борт спасательного судна.

Помимо этого экипаж спасателя подводных лодок Черноморского флота "Коммуна" отрабатывает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

Для совершенствования практических навыков спасателей на грунте на глубине порядка 40 метров закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты "Коммуны" обеспечивают спуски аппарата АС-28 под воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.