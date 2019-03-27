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27.03.19 11:00
Первые лесные пожары зафиксированы в Приамурье
Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что один из лесных пожаров, который был обнаружен после полудня с помощью космического мониторинга, произошел в 6,5 км от села Таскино.
Через полчаса после обнаружения возгорания сотрудники районного отделения "Амурской авиабазы" и лесоохраны приступили к ликвидации возгорания. Лес горит в труднодоступной местности.
Второй очаг также с помощью спутника выявлен на границе Серышевского и Мазановского районов в районе села Бирма. В его тушении принимают участие специалисты Мазановского лесхоза.
Третий пожар произошел на землях сельхозназначения, в 9 км от Новокиевского Увала. Борьбу с огнем ведут сотрудники Мазановского лесхоза и пожарные пожарной части N64.
Всего на территории Мазановского района к 10:00 мск зарегистрировано 16 термоточек. Угрозы населенным пунктам нет.
Как сообщалось, полторы недели назад дважды горел Березовский заказник, чьи угодья не относятся к лесным территориям.
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