Первые лесные пожары зафиксированы в Приамурье

27.03.19 11:00

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Леса начали гореть в среду в Амурской области, распространение огня на фоне ветреной погоды зафиксировано сразу на трех участках Мазановского района.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщает, что один из лесных пожаров, который был обнаружен после полудня с помощью космического мониторинга, произошел в 6,5 км от села Таскино.

Через полчаса после обнаружения возгорания сотрудники районного отделения "Амурской авиабазы" и лесоохраны приступили к ликвидации возгорания. Лес горит в труднодоступной местности.

Второй очаг также с помощью спутника выявлен на границе Серышевского и Мазановского районов в районе села Бирма. В его тушении принимают участие специалисты Мазановского лесхоза.

Третий пожар произошел на землях сельхозназначения, в 9 км от Новокиевского Увала. Борьбу с огнем ведут сотрудники Мазановского лесхоза и пожарные пожарной части N64.

Всего на территории Мазановского района к 10:00 мск зарегистрировано 16 термоточек. Угрозы населенным пунктам нет.

Как сообщалось, полторы недели назад дважды горел Березовский заказник, чьи угодья не относятся к лесным территориям.