Сенаторы поддержали закон о выплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

27.03.19 11:04

© РИА Новости. Илья Питалев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации одобрил закон о доплатах к пенсиям неработающих пенсионеров сверх прожиточного минимума.

Таким образом парламент реализовал поручение президента РФ, который в Послании Федеральному Собранию поставил вопрос о необходимости справедливого повышения пенсий.

С 1 января 2019 года сложилась ситуация, при которой ряд пенсионеров, которые получили доплату до прожиточного минимума, не ощутили обещанного повышения пенсии в среднем на 1 тысячу рублей, поскольку это повышение было засчитано вместо соцдоплаты до прожиточного минимума. То есть у них реального повышения пенсии не произошло.

Президент поручил исправить ситуацию, после чего правительство внесло на рассмотрение Госдумы соответствующий проект закона.

Он исключает "из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты - ИФ), выплачивая их сверх величины ПМП (прожиточного минимума пенсионера), установленного в субъекте Российской Федерации", поясняется в сопроводительных материалах.

Суммы указанных индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением ПМП в следующем году. Вместе с тем в следующем году сверх ПМП также будут выплачиваться суммы текущих индексаций.

Закон содержит норму о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Законом вносятся поправки действующий федеральный закон "О государственной социальной помощи".

Ранее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что пенсионеры, которым общие пенсионные выплаты не были реально повышены с 1 января 2019 года, получат надбавку задним числом в мае-июне.