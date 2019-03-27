Каждый второй россиянин ходит в театр

27.03.19 11:09

© РИА Новости. Александр Гущин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Россияне за последние 11 лет стали чаще ходить в театры, свидетельствуют данные приуроченного ко Дню театра опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

В 2008 году театры с разной периодичностью посещали 28% сограждан, а в настоящее время - 48% респондентов.

По данным социологического исследования, чаще всего в театры ходят представители возрастной группы 45-59 лет (53% от данной категории респондентов), а также люди с высшим образованием, среди которых театралы составляют две трети (67%).

Наиболее высокий удельный вес театральных зрителей приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников (по 71% от данной категории опрошенных), отмечают в ВЦИОМ.

В настоящее время каждый третий россиянин (34%) практически не ходит в театр, но значительно меньше, чем в 2008 году, когда доля таких респондентов составляла 48%.

По результатам опроса, любимым современным театром страны россияне назвали Большой театр (12% респондентов). В ТОП-3 любимых также вошли "Современник" (6% участников опроса) и Мариинский театр в Санкт-Петербурге (4% опрошенных).

"Аудитория театров в последнее время поступательно увеличивается, тем не менее, спрос до сих пор опережает предложение. Конечно, наиболее остро эта проблема проявляется в регионах, удаленных от мегаполисов. Год театра не решит всех этих проблем, но должен придать новый импульс развитию театрального искусства, как раз в направлении доступности этого вида искусства в тех аудиториях, где сохраняется неудовлетворенный спрос", - прокомментировал результаты исследования директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 21 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.