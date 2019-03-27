Инфляционные ожидания населения в РФ в марте снизились до 9,1%

27.03.19 11:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

27 марта. Interfax-Russia.ru - Инфляционные ожидания населения на ближайший год в России снизились в марте на 1 процентный пункт - до 9,1%, говорится в комментарии ЦБ РФ.

"В качестве факторов будущей инфляции реже стали называться повышение НДС и рост цен на бензин, что, видимо, отражает наблюдаемую умеренную динамику потребительских цен", - говорится в комментарии.

Регулятор отмечает, что продолжился рост количества упоминаний жилищно-коммунальных услуг среди позиций с наибольшим ростом цен в истекшем месяце. Их удорожание отметили 44% респондентов (в декабре 2018 г. - 25%).

"Очевидно, это связано с индексацией с 1 января тарифов на коммунальные услуги, обусловленной повышением ставки НДС, а также заметным увеличением тарифов на утилизацию коммунальных отходов", - поясняется в документе.

В целом домохозяйства расценивают ускорение роста цен скорее как временное, отмечает ЦБ. "В марте доля тех, кто считает, что инфляция через три года будет около 4%, хоть и продолжила расти, но осталась на сравнительно низком уровне. Таким образом, инфляционные ожидания остаются повышенными и незаякоренными", - указывает регулятор.

Диапазон прогнозов экспертов, сделанных в феврале 2019 года, относительно инфляции в конце 2019 года практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4,6-4,8%. "При этом аналитики, как и Банк России, полагают, что ускорение инфляции в 2019 году носит временный характер. По их прогнозам, она начнет понижаться со II квартала 2019 года и вернется к уровню около 4% уже в I квартале 2020 года", - говорится в комментарии.