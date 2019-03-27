Задержанная пограничниками норвежская шхуна Arctic swan доставлена в порт Мурманска

27.03.19 11:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

27 марта. Interfax-Russia.ru - В порт Мурманска в среду пришло судно Arctic swan (Норвегия), задержанное пограничниками по подозрению в нарушении правил рыболовства.

"Ведется проверка по факту нарушения правил рыболовства", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Вместе с тем, фотографии задержанного судна появились в Twitter АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП). Норвежское судно пришвартовано у 43 причала.

"По предварительной информации, норвежское судно было задержано российскими пограничниками во время незаконного промысла в российской части Баренцева моря", - говорится в сообщении ММРП.

В Погрануправлении ФСБ России по западному арктическому району информацию о задержании иностранного судна не комментируют.