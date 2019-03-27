"Умный" учет: создание в РФ новой системы учета газа обойдется в 385 млрд руб
  
По новой схеме: Совет Федерации одобрил закон о доплатах для пенсионеров сверх прожиточного минимума
   
Ни залога, ни поручительств: суд арестовал экс-министра Абызова
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
27.03.19 11:44

Абызов содержится в камере с обвиняемыми в убийстве и краже, но не жалуется

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 марта. Interfax-Russia.ru - Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвинённый в создании преступного сообщества и мошенничестве, содержится в трехместной камере изолятора временного содержания по Северо-Восточному административному округу Москвы.

"Он содержится в камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который ранее уже был судим. Но на условия содержания он не жалуется, уже позавтракал", - сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, члены ОНК довели до руководства изолятора, что по закону М.Абызов не должен содержаться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с лицами, ранее отбывавшими наказание.

Также И.Мельников сообщил, что экс-министр Открытого правительства оценивает как корректные действия правоохранителей при его задержании.

"Отвечая на наш вопрос, Абызов сказал, что правоохранители вели себя корректно, физическую силу к нему не применяли", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Он также уточнил, что, по словам М.Абызова, нарушения его прав не было и со стороны Следственного комитета, давление на него не оказывалось.

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан во вторник по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества в рамках расследования уголовного дела о выводе из страны похищенных 4 млрд рублей.

"М.Абызову предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

М.Абызову инкриминируются создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ).

Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК.

Басманный суд Москвы в среду рассмотрит вопрос о мере пресечения для М.Абызова.

Как заявил "Интерфаксу" адвокат бывшего министра Александр Аснис, М.Абызов "вины не признает категорически".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.03.19 10:11
Суд в Москве арестовал гендиректора компании-поставщика компьютерного оборудования МВД
.
  27.03.19 09:58
Подсветка монорельса и павильона МЦД погаснет в "Час земли"
.
  27.03.19 09:10
Более половины московских таксистов имеют высшее образование
.
  26.03.19 14:05
Спецпредставитель президента Иванов назвал выходкой действия журналистов в ГИМ
.
  26.03.19 13:51
Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины
.
  26.03.19 12:41
Власти Москвы выделили более 1 млрд рублей на благоустройство Патриарших и Остоженки
.
  26.03.19 12:36
Адвокаты Кокорина подали жалобу в ЕСПЧ в связи с его нахождением в СИЗО
.
  26.03.19 11:49
Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов
.
  26.03.19 10:44
Суд над Кокориным и Мамаевым начнётся в апреле
.
  26.03.19 08:23
Власти сообщили о готовности к весеннему половодью в "новой" Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket