Абызов содержится в камере с обвиняемыми в убийстве и краже, но не жалуется

27.03.19 11:44

© РИА Новости. Евгений Биятов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвинённый в создании преступного сообщества и мошенничестве, содержится в трехместной камере изолятора временного содержания по Северо-Восточному административному округу Москвы.

"Он содержится в камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который ранее уже был судим. Но на условия содержания он не жалуется, уже позавтракал", - сообщил "Интерфаксу" в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, члены ОНК довели до руководства изолятора, что по закону М.Абызов не должен содержаться в одной камере с подозреваемыми в насильственных преступлениях, а также с лицами, ранее отбывавшими наказание.

Также И.Мельников сообщил, что экс-министр Открытого правительства оценивает как корректные действия правоохранителей при его задержании.

"Отвечая на наш вопрос, Абызов сказал, что правоохранители вели себя корректно, физическую силу к нему не применяли", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Он также уточнил, что, по словам М.Абызова, нарушения его прав не было и со стороны Следственного комитета, давление на него не оказывалось.

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был задержан во вторник по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества в рамках расследования уголовного дела о выводе из страны похищенных 4 млрд рублей.

"М.Абызову предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

М.Абызову инкриминируются создание преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ).

Дело ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК.

Басманный суд Москвы в среду рассмотрит вопрос о мере пресечения для М.Абызова.

Как заявил "Интерфаксу" адвокат бывшего министра Александр Аснис, М.Абызов "вины не признает категорически".