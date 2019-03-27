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27.03.19 11:43

Строители "Тавриды" начали укладку асфальтобетона на обходе Симферополя

Фото крымского управления компании "ВАД"
27 марта. Interfax-Russia.ru - Компания-подрядчик строительства трассы "Таврида" - АО "ВАД" - начала сезон укладки асфальтобетона на 5-м этапе строящегося шоссе на обходе крымской столицы.

"Подготовив щебеночное основание дорожной одежды, мы приступили к активной фазе строительства на обходе Симферополя. На участке ведется укладка первого слоя асфальтобетона. Работы будут продолжаться до ухудшения погоды", - сообщил пресс-секретарь крымского управления компании "ВАД" Григорий Назаров журналистам в среду.

Первый асфальтобетон на пятом этапе трассы "Таврида" появился в 2018 году.

"На сегодняшний день на этапе уложены 5,8 км асфальтобетона на основном ходу трассы и 3,4 км асфальтобетона - на съездах транспортной развязки. В этом году на обходе Симферополя дорожники уложили уже 29 тысяч квадратных метров асфальтобетона", - уточнил Г.Назаров.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

Правительство России в сентябре 2018 года увеличило финансирование строительства "Тавриды" почти на 11,36 млрд рублей, на эти средства планируется спроектировать и возвести восьмой участок трассы протяженностью 6,2 км. Он позволит увеличить пропускную способность автодорожной сети в Севастополе при выезде на магистраль.

По прогнозам Минэкономразвития России, восьмой участок будет введен в 2021 году.

Движение по двум полосам трассы "Таврида" - на участке протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя - открылось в конце декабря 2018 года.

"Таврида" строится за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

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