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27.03.19 11:48
Петербургская Александринка и ярославский театр Волкова станут единым театральным комплексом
"Сегодня исторический момент естественного, инициированного "снизу" объединения двух старейших театров, каждый из которых по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром. Это будет не просто формальное организационное объединение Александринского и Волковского театров. Это исторически обусловленное воссоздание первого рационального театра России", - сказал министр культуры Владимир Мединский на пресс-конференции в театральном музее имени Бахрушина, посвящённой Дню театра и Году театра.
В.Мединский выразил уверенность, что этот процесс верен не только исторически, но будет позитивен в политическом, экономическом, социальном, художественном смысле.
"Объединённому театральному комплексу будет присоединен через несколько лет большой театральный комплекс в Москве. Поэтому объединённая труппа будет иметь три крупных театральных комплекса - петербургский, ярославский и московский", - заключил министр.
Он подчеркнул, что инициатива по объединению исходила со стороны худруков, директоров, худсоветов двух театров.
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