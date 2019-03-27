Бешенство у домашнего кота зафиксировано в одном из городов Омской области

27.03.19 11:51

© РИА Новости. Максим Богодвид

27 марта. Interfax-Russia.ru - Очередной очаг бешенства домашних животных зарегистрирован в городе Тара на севере Омской области, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

По результатам вирусологического исследования биоматериала, проведенного в Омской областной ветеринарной лаборатории 25 марта, в городе Тара Тарского района обнаружен вирус бешенства у кота.

"Это уже второй случай бешенства на территории Тарского района, зарегистрированный в марте 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник отдела ветнадзора регионального управления Россельхознадзора Максим Строкин, животное является домашним, но вполне возможно, что оно имело контакты с дикими животными.

Место, где обитал кот, и прилегающая территория дезинфицированы. Восприимчивые животные, находящиеся в очаге, подвергнуты вакцинации против бешенства. В отношении контактировавших с животным людей также будут проведены все необходимые мероприятия.

М.Строкин добавил, что на территории Тарского района действуют ограничительные мероприятия, вопрос о введении карантина будет решен в течение одного-двух дней.

"На данный момент карантин по бешенству действует в неблагополучных пунктах Азовского, Марьяновского, Павлоградского, Москаленского районах", - сказал начальник отдела.

По его словам, с начала года в регионе это уже седьмой случай бешенства.

"В среднем на территории области ежегодно возникает до 30 очагов", - добавил М.Строкин.

По данным управления, Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные - лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях - бродячие собаки и кошки.