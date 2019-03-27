Ни залога, ни поручительств: суд арестовал экс-министра Абызова
  
"Умный" учет: создание в РФ новой системы учета газа обойдется в 385 млрд руб
   
Понадобится лечение: ученые опасаются за здоровье двух белух из "китовой тюрьмы"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
27.03.19 11:51

Бешенство у домашнего кота зафиксировано в одном из городов Омской области

© РИА Новости. Максим Богодвид
27 марта. Interfax-Russia.ru - Очередной очаг бешенства домашних животных зарегистрирован в городе Тара на севере Омской области, сообщает управление Россельхознадзора по региону.

По результатам вирусологического исследования биоматериала, проведенного в Омской областной ветеринарной лаборатории 25 марта, в городе Тара Тарского района обнаружен вирус бешенства у кота.

"Это уже второй случай бешенства на территории Тарского района, зарегистрированный в марте 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Сибирь" начальник отдела ветнадзора регионального управления Россельхознадзора Максим Строкин, животное является домашним, но вполне возможно, что оно имело контакты с дикими животными.

Место, где обитал кот, и прилегающая территория дезинфицированы. Восприимчивые животные, находящиеся в очаге, подвергнуты вакцинации против бешенства. В отношении контактировавших с животным людей также будут проведены все необходимые мероприятия.

М.Строкин добавил, что на территории Тарского района действуют ограничительные мероприятия, вопрос о введении карантина будет решен в течение одного-двух дней.

"На данный момент карантин по бешенству действует в неблагополучных пунктах Азовского, Марьяновского, Павлоградского, Москаленского районах", - сказал начальник отдела.

По его словам, с начала года в регионе это уже седьмой случай бешенства.

"В среднем на территории области ежегодно возникает до 30 очагов", - добавил М.Строкин.

По данным управления, Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания, переносчиками которого в природе являются дикие плотоядные животные - лисицы, корсаки, енотовидные собаки, волки, а в городских условиях - бродячие собаки и кошки.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.03.19 10:11
Суд в Москве арестовал гендиректора компании-поставщика компьютерного оборудования МВД
.
  27.03.19 09:58
Подсветка монорельса и павильона МЦД погаснет в "Час земли"
.
  27.03.19 09:10
Более половины московских таксистов имеют высшее образование
.
  26.03.19 14:05
Спецпредставитель президента Иванов назвал выходкой действия журналистов в ГИМ
.
  26.03.19 13:51
Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины
.
  26.03.19 12:41
Власти Москвы выделили более 1 млрд рублей на благоустройство Патриарших и Остоженки
.
  26.03.19 12:36
Адвокаты Кокорина подали жалобу в ЕСПЧ в связи с его нахождением в СИЗО
.
  26.03.19 11:49
Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов
.
  26.03.19 10:44
Суд над Кокориным и Мамаевым начнётся в апреле
.
  26.03.19 08:23
Власти сообщили о готовности к весеннему половодью в "новой" Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket