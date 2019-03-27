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27.03.19 11:54

Бюджет Крыма на 2019г стал дефицитным после внесенных парламентом изменений

© РИА Новости. Михаил Мордасов
27 марта. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма в среду внес изменения в бюджет региона на 2019 год, в результате он стал дефицитным, передает корреспондент "Интерфакса" с сессии.

Объем доходов вырос с 192,79 млрд рублей до 195,381 млрд рублей, объем расходов - с 192,79 млрд рублей до 199,379 млрд рублей. Таким образом, дефицит составил 3,998 млрд рублей, или 2% от расходов.

"В доходах бюджета учтены предложения министерства имущественных и земельных отношений по увеличению показателей бюджета за счет реализации резиденции "Глициния" на 1 млрд рублей, доходов от продажи национализированного имущества для проведения компенсационных выплат пострадавшим вкладчикам украинских банков, прекратившим работу в Крыму, на 688 млн рублей, доходов в виде прибыли, приходящихся на доли в уставных капиталах, за счет планируемых поступлений аэропорта "Симферополь" на 280 млн рублей", - сказал крымский спикер Владимир Константинов на сессии.

Он сообщил также, что из федерального бюджета дополнительно выделено 462 млн рублей в виде субвенций на покупку лекарств и специализированных продуктов лечебного питания.

"На приоритетные социально значимые для республики расходы предлагается направить 5,869 млрд рублей", - отметил В.Константинов.

В частности, по его данным, Минтранс региона получит 999 млн рублей на оплату услуг по содержанию дорог, на ремонт и строительство дорог общего пользования, Минобразования - 507 млн рублей на реконструкцию и капремонт учреждений образования, приобретение модульных зданий, монтаж автоматических систем пожарной сигнализации, МинЖКХ - 800 млн рублей на замену 426 лифтов.

Как сообщалось, первоначально утвержденные доходы и расходы бюджета региона на 2019 год составляли по 192,79 млрд рублей.

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