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27.03.19 12:06

НАК сообщает о блокировке в РФ почти 50 тысяч сайтов террористов за год

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
27 марта. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы РФ добились блокировки более 64 тысяч сайтов с запрещенной информацией в 2018 году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

"Специалистами ФСБ, МВД и Роскомнадзора, во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, в минувшем году удалось прекратить деятельность более 64 тыс. интернет-ресурсов с противоправной информацией, свыше 47 тыс. из них были связаны с международными террористическими организациями", - сказал И.Кулягин в среду на пресс-конференции.

По его словам, такого результата удалось достичь благодаря новым системам мониторинга интернета.

Кроме того, как сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин, правоохранительные органы РФ закрыли въезд в страну для более 10 тыс. человек, подозреваемых в терроризме и экстремизме.

"В минувшем году был усилен контроль за миграционными потоками, органами МВД и ФСБ закрыт въезд в страну более 10 тыс. лиц, подозреваемым в террористической и экстремистской деятельности", - сказал И.Кулягин на пресс-конференции в среду.

По его словам, эти люди могли быть участниками вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке.

"Не допущен выезд из страны в зоны вооруженных конфликтов свыше 60 лиц", - отметил И.Кулагин.

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