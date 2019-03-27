Парламент Крыма начал формировать рабочую группу для оценки ущерба от украинского правления

27.03.19 12:09

© РИА Новости. Сергей Пятаков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Процесс формирования специальной рабочей группы в Государственном совете Крыма, которая оценит ущерб экономике полуострова от действий Украины, запущен, сообщил журналистам в среду спикер республиканского парламента Владимир Константинов.

"Да, комиссию мы создаем. Уже есть предложения, Ефим Фикс (первый вице-спикер Госсовета - ИФ) возглавит рабочую группу, в нее войдут также представители Совета министров Крыма", - сказал он, отвечая вопрос о начале подсчета ущерба.

По словам В.Константинова, Крым в украинский период "обезжиривался": платил все налоги, но ничего не получал взамен.

"Если бы еще десяток лет такого правления, то от инфраструктуры не осталось бы вообще ничего (...) Есть, что подсчитать и предъявить", - добавил спикер.

Впервые идею подсчета ущерба озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта в Симферополе, где принимал участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

"Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно: нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя; фактически аннексия", - сказал тогда В.Володин на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым. Он предложил поручить профильным комитетам Госдумы совместно с профильными комитетами парламента республики изучить этот вопрос.

20 марта председатель Госдумы заявил о создании в нижней палате специальной рабочей группы во главе с первым вице-спикером Иваном Мельниковым, которая оценит ущерб крымской экономике от действий Украины.