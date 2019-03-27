Суд аннулировал экоэкспертизу по строительству завода на берегу Байкала

27.03.19 12:13

© РИА Новости. Владимир Смирнов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Иркутска в среду по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды ООО "АкваСиб", сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды, а также с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

Административными ответчиками по делу выступали управление Росприроднадзора по Иркутской области, которое в июле 2016 года издало приказ об утверждении положительного заключения госэкспертизы на строительство завода, а также администрация Култукского городского поселения, выдавшая разрешение на строительство.

Инвестор завода, ООО "АкваСиб", фигурировал в деле как заинтересованное лицо.

Росприроднадзор и представители инвестора опровергли все доводы прокуратуры, заявив, что надзорное ведомство для доказательства использует устаревшие данные ученых 25-летней давности, а современных в Култуке не проводилось.

Общественные слушания по проекту, как считают в управлении Росприроднадзора, были проведены правильно, в момент их проведения жители Култука не высказывали существенных претензий к проекту. Кроме того, Росприроднадзор в своем отзыве на иск указал, что срок обжалования приказа об утверждении положительного заключения госэкспертизы, давно истек.

Как сообщалось, Западно-Байкальский межрайонный (природоохранный) прокурор в начале марта подал иск по поводу строительства завода ООО "АкваСиб", которое ведется с января 2019 года.

Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода. Они считают, что предприятие, если оно будет запущено, нанесет экологический ущерб озеру.