Центры для сопровождения бизнеса создадут в десяти муниципалитетах Подмосковья

27.03.19 12:21

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

27 марта. Interfax-Russia.ru - Программу "Мой бизнес" начнут реализовать в Московской области в 2019 году, в ее рамках в десяти муниципалитетах региона появятся центры для сопровождения предпринимателей, сообщил зампред правительства региона Вадим Хромов.

"Хотели бы анонсировать, что с этого года у нас запускается новая программа под названием "Мой бизнес". В пилотном режиме она запустится в десяти муниципальных образованиях, где появятся центры, куда можно будет прийти или позвонить любому предпринимателю со сложными вопросами", - сказал В.Хромов журналистам перед встречей с предпринимателями в Доме правительства Московской области (Красногорск).

Зампред пояснил, что наиболее сложные вопросы будут выносить на уровень центрального офиса по сопровождению предпринимателей на уровне правительства Московской области.

Запросы местного значения планируется решать на уровне муниципальных офисов.

Кроме того, местные центры будут информировать бизнес о реализуемых в регионе программах поддержки предпринимателей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе В.Хромова, центры в 2019 году появятся в Красногорске, Люберцах, Коломенском округе, Солнечногорске, Реутове, Королеве, Орехово-Зуево, Дмитровском, Богородском и Можайском округах.