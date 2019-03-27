Более 1 млрд рублей получит Подмосковье на расселение аварийного жилья

27.03.19 12:23

© РИА Новости. Михаил Фомичев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Бюджет Подмосковья в 2019 году получит более миллиарда рублей на переселение жильцов из аварийного жилфонда, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"Правительство распределило между регионами средства на расселение аварийного жилья в 2019-2021 годах и установило целевые показатели для них. Согласно постановлению, подписанному председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, в 2019 году бюджет Московской области получит более 1 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилфонда", - говорится в сообщении.

Речь идет о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". В документе предусмотрено выделение по 35 млрд рублей субъектам РФ ежегодно в период 2019-2021 годы. В общей сложности программа рассчитана до 2024 года, и она предусматривает расселение домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в Московской области за три года по федеральной программе нужно расселить более 3 тысяч человек из помещений общей площадью 55,64 тысяч кв. м.

"В 2019 году это коснется более 200 человек (расселяемая площадь 3,64 тыс. кв.м.), в 2020 году - более 1400 человек (площадь 26 тыс. кв.м.) и в 2021 году - еще 1400 человек (площадь 26 тыс. кв.м.)", - приводят в сообщении слова главы областного ведомства Руслана Тагиева.

В пресс-службе регионального министерства добавили, что расселение аварийного жилфонда в Подмосковье сейчас осуществляется в рамках адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области".