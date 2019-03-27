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27.03.19 12:39
Горнозаводский городской округ в Пермском крае получил статус моногорода
Получение статуса моногорода позволит местному бизнесу, реализующему инвестиционные проекты, получать поддержку Фонда развития моногородов. Например, компании смогут получать льготные займы, поддержку в виде строительства, реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к инвестиционным площадкам, отмечает пресс-служба.
Горнозаводский городской округ был образован в 2018 году путем объединения всех поселений Горнозаводского муниципального района, в том числе Горнозаводского городского поселения, Пашийского и Теплогорского сельских поселений, имеющих статус моногородов.
Горнозаводский район относится к числу промышленных районов Пермского края. Ведущими отраслями являются производство стройматериалов, металлургия, лесная промышленность.
Как сообщается на сайте района, минерально-сырьевые ресурсы расположены на площади 678,1 тыс. га. По запасам древесины район занимает третье место в регионе.
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