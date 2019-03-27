Власти Кубани будут ежемесячно выплачивать 15 тыс. рублей Героям Советского Союза и России

27.03.19 13:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Краснодарского края в среду поддержало инициативу губернатора Вениамина Кондратьева о дополнительных ежемесячных выплатах, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

В частности, выплаты планируются Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. "Это справедливое решение. Уверен, ни у кого не возникло сомнений в его правильности. Таким образом, мы на региональном уровне отметим достойный вклад этих заслуженных людей в дело служения Отечеству", - заявил председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко в ходе очередной сессии.

Согласно принятому в первом чтении проекту закона, ежемесячные выплата Героям и полным кавалерам ордена Славы составят 15 тыс. рублей, а также 8 тыс. рублей - вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак.

Действие закона будет распространяться на граждан, место жительства которых находится на территории Краснодарского края.

Выплаты будут осуществляться за счет средств краевого бюджета. На реализацию закона ежегодно потребуется порядка 7 млн рублей, отмечается в прилагаемой к документу пояснительной записке.