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27.03.19 13:04
Власти Кубани будут ежемесячно выплачивать 15 тыс. рублей Героям Советского Союза и России
В частности, выплаты планируются Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. "Это справедливое решение. Уверен, ни у кого не возникло сомнений в его правильности. Таким образом, мы на региональном уровне отметим достойный вклад этих заслуженных людей в дело служения Отечеству", - заявил председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко в ходе очередной сессии.
Согласно принятому в первом чтении проекту закона, ежемесячные выплата Героям и полным кавалерам ордена Славы составят 15 тыс. рублей, а также 8 тыс. рублей - вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак.
Действие закона будет распространяться на граждан, место жительства которых находится на территории Краснодарского края.
Выплаты будут осуществляться за счет средств краевого бюджета. На реализацию закона ежегодно потребуется порядка 7 млн рублей, отмечается в прилагаемой к документу пояснительной записке.
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