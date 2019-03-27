СКР: Следствие ходатайствует об аресте Абызова

27.03.19 13:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Экс-министр по делам открытого правительства Михаил Абызов не признает вину инкриминируемом ему мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе, но следствие ходатайствует о его аресте, сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В ходе допроса в качестве обвиняемого Абызов дал краткие показания по обстоятельствам предъявленного ему обвинения, при этом свою вину не признал", - сказала С.Петренко.

Она отметила, что допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила "Интерфаксу" , что следствие просит арестовать бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании Михаилу Абызову и другим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала С.Петренко в среду.

Ранее сообщалось, что М.Абызову, задержанному во вторник, предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, М.Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Так, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, А.Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, М.Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считают в Следственном комитете, в полном объеме выведены за рубеж.

В настоящий момент следствие разыскивает одного из фигурантов "дела Абызова" Сергея Ильичева.

"Устанавливается местонахождение одного из соучастников - Сергея Ильичева, который на момент возбуждения уголовного дела и задержания других фигурантов находился за пределами России", - сказала С.Петренко.