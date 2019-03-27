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27.03.19 13:23
Пиротехники подорвали 500-килограммовую авиабомбу в районе крымского пансионата
"Подозрительный предмет был обнаружен дайверами в море на диком пляже Двуякорной бухты в районе пансионата "Донбасс". Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в 500 кг (SD-500), которая находилась на дне моря в 250 м от берега на глубине 4 м", - уточняется в сообщении ведомства.
Специалисты приняли решение ликвидировать взрывоопасный предмет на месте. На время операции территория была оцеплена.
Всего, по данным МЧС, с начала года в районе Двуякорной бухты проведено шесть операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов разных калибров, общий тротиловый эквивалент которых составил около 800 кг.
Орджоникидзе - курортный поселок городского типа с населением 2,5 тысячи человек на востоке Крымского полуострова.
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