Пиротехники подорвали 500-килограммовую авиабомбу в районе крымского пансионата

27.03.19 13:23

Фото пресс-службы крымского управления Росгвардии

27 марта. Interfax-Russia.ru - Операция по ликвидации 500-килограммовой фугасной авиационной бомбы времен войны проведена в крымском поселке Орджоникидзе, сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"Подозрительный предмет был обнаружен дайверами в море на диком пляже Двуякорной бухты в районе пансионата "Донбасс". Специалисты-пиротехники идентифицировали предмет как фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом в 500 кг (SD-500), которая находилась на дне моря в 250 м от берега на глубине 4 м", - уточняется в сообщении ведомства.

Специалисты приняли решение ликвидировать взрывоопасный предмет на месте. На время операции территория была оцеплена.

Всего, по данным МЧС, с начала года в районе Двуякорной бухты проведено шесть операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов разных калибров, общий тротиловый эквивалент которых составил около 800 кг.

Орджоникидзе - курортный поселок городского типа с населением 2,5 тысячи человек на востоке Крымского полуострова.