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27.03.19 13:36
Газпром газифицирует Дом отдыха "Валдай"
АО "Газпром газораспределение Великий Новгород" выносит на обсуждение общественности проект строительства объекта "Распределительный газопровод от ГРС "Валдай-2" до Дома отдыха "Валдай" в поселке Рощино Валдайский район".
Цель намечаемой деятельности - обеспечение природным газом нежилых зданий и жилых домов.
Общественные обсуждения намечаемой деятельности планируется провести в сельской администрации на этой неделе.
Как сообщает сайт ФГБУ "Дом отдыха "Валдай" Управления делами президента, дом отдыха находится он в 140 км от Великого Новгорода и 18 км от города Валдай на берегу озера Ужин на так называемой "Русалочьей горе".
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