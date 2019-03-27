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27.03.19 13:45
Силуанов и Матвиенко разошлись во мнениях по поводу задержания Абызова
"Негативно", - ответил он журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к аресту М.Абызова.
"Суд разберётся. Надеюсь, что все будет хорошо", - добавил он, отвечая на вопрос, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напротив увидела в "деле Абызова" реальную борьбу с коррупцией.
По ее мнению, "Дело Абызова" показывает, что неприкасаемых нет, и в стране идет настоящая борьба с коррупцией.
"Господину Абызову предъявлены очень серьезные обвинения. Это говорит о том, что неприкасаемых нет, и в стране идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они не занимали", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду.
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