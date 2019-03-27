Силуанов и Матвиенко разошлись во мнениях по поводу задержания Абызова

27.03.19 13:45

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

27 марта. Interfax-Russia.ru - Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов негативно отнесся к задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, рассчитывает, что суд разберётся в этой ситуации.

"Негативно", - ответил он журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к аресту М.Абызова.

"Суд разберётся. Надеюсь, что все будет хорошо", - добавил он, отвечая на вопрос, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напротив увидела в "деле Абызова" реальную борьбу с коррупцией.

По ее мнению, "Дело Абызова" показывает, что неприкасаемых нет, и в стране идет настоящая борьба с коррупцией.

"Господину Абызову предъявлены очень серьезные обвинения. Это говорит о том, что неприкасаемых нет, и в стране идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они не занимали", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду.