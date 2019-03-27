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27.03.19 13:48

Екатеринбург в начале апреля примет символ Года театра

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
27 марта. Interfax-Russia.ru - Всероссийский театральный марафон стартует 2 апреля в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Символа Года театра Екатеринбургу передаст Омск. Церемония состоится на площадке Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии.

"В Свердловской области праздничная церемония, по сути, будет обозначать передачу эстафеты от Сибирского федерального округа Уральскому федеральному округу", - говорится в сообщении.

Зрители увидят выступление труппы Омского государственного академического театра драмы.

Кроме того, в театре музкомедии пройдет показ мюзикла "Екатерина Великая". Также жители города смогут посетить мастер-классы, творческие лаборатории, конференции, выставки с участием известных артистов, режиссеров, театральных экспертов.

"В течение дня мастер-классы, творческие встречи будут проходить на разных площадках города - и в Екатеринбургском театральном институте, и в Доме актера, и в театре балета "Щелкунчик", - приводятся в сообщении слова министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной.

Она отметила, что из Свердловской области символ года театра отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всероссийский театральный марафон стартовал в январе во Владивостоке и завершится в ноябре в Калининграде. Участие в нем примут 85 регионов России.

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