Незаконные торговые павильоны демонтируют в Ставрополе

27.03.19 14:03

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27 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополя намерены до конца 2019 года избавить город от нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба городской администрации.

"С начала этого года добровольно убрали свои ларьки более 20 собственников, полностью очистить краевой центр от незаконно стоящих торговых объектов планируется в течение 2019 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что с ноября прошлого года демонтаж незаконных торговых павильонов проходит по новой схеме: по новым правилам, утвержденным решением гордумы, торговый объект должен быть демонтирован в течение 40 дней и "у владельцев больше нет возможности оттягивать время сноса долгими судебными тяжбами".

Если владелец отказывается проводить демонтаж самостоятельно, торговый павильон все равно вывезут с городских улиц, но уже в принудительном порядке, отмечается в пресс-релизе.