Крым планирует выручить 1 млрд рублей за продажу любимой дачи Брежнева

27.03.19 14:13

© РИА Новости. Макс Ветров

27 марта. Interfax-Russia.ru - Бывшая брежневская госдача №1 в Нижней Ореанде на юге Крыма, которая была национализирована властями региона после вхождения полуострова в состав России, может быть продана.

"Объект интересный. Думаю, что проблем с его реализацией не должно быть", - сказал крымский спикер Владимир Константинов журналистам в Симферополе в среду.

Ранее на заседании крымского парламента он сообщил, что в доходах бюджета республики на 2019 год "учтены предложения министерства имущественных и земельных отношений Крыма по увеличению показателей (казны - ИФ) за счет реализации резиденции №1 "Глициния" на 1 млрд рублей".

"Цифра есть, есть его (объекта - ИФ) оценка. Все идет по процедуре, мы на эти деньги уже рассчитываем", - сказал глава Госсовета Крыма после пленарного заседания.

Президентская госдача №1 построена в 1955 году для Никиты Хрущева и затем стала одним из самых любимых мест отдыха на полуострове генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В годы президентства Леонида Кучмы госдача передана из ведения Верховной рады Украины на баланс государственной налоговой администрации этой страны и стала называться пансионатом "Глициния".

Весной 2014 года "Глициния" национализирована постановлением Госсовета Крыма.