Матвиенко: еще рано говорить о возможности вхождения Ковтун в Совет Федерации

27.03.19 14:19

© РИА Новости. Павел Львов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает преждевременным говорить о том, станет ли экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун сенатором, поскольку решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации будет принимать регион после выборов нового губернатора.

"Это вопрос будущего губернатора, который будет избран. Каждый кандидат в губернаторы, который пойдет на выборы в Мурманской области, будет представлять свою тройку (кандидатов в сенаторы - ИФ). Пока никаких консультаций с кем-либо на этот счет не было", - сказала В.Матвиенко журналистам в среду, отвечая на вопрос, действительно ли М.Ковтун может стать сенатором.

Спикер Совета Федерации призвала дождаться решения кандидатов в губернаторы по так называемым "сенаторским тройкам". "Пока обсуждать это рано, да и нечего просто обсуждать", - подчеркнула В.Матвиенко.