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27.03.19 14:25
Татарстанец попал в Книгу рекордов Гиннеса, проплыв 8 км 50 м в ледяной воде
Отмечается, что в общей сложности 61-летний мужчина сделал 57 заплывов и пробыл в воде 380 минут.
По данным министерства, заплыв в холодной воде проводился в честь 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики по инициативе самого пловца. Ему вручен сертификат, подтверждающий новый рекорд Книги Гиннесса.
И.Маликов на этом не собирается останавливаться и планирует к 65-летию проплыть расстояние равное длине экватора Земли.
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