Татарстанец попал в Книгу рекордов Гиннеса, проплыв 8 км 50 м в ледяной воде

27.03.19 14:25

© РИА Новости. Павел Львов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Татарстанский "морж" Ильдус Маликов проплыл 8 км 50 метров при температуре воды плюс 1 градус, установив рекорд Книги Гиннеса, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

Отмечается, что в общей сложности 61-летний мужчина сделал 57 заплывов и пробыл в воде 380 минут.

По данным министерства, заплыв в холодной воде проводился в честь 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики по инициативе самого пловца. Ему вручен сертификат, подтверждающий новый рекорд Книги Гиннесса.

И.Маликов на этом не собирается останавливаться и планирует к 65-летию проплыть расстояние равное длине экватора Земли.