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ФСБ: в Крыму задержаны 20 сторонников "Хизб-ут-Тахрир"

© РИА Новости. ФСБ РФ
27 марта. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир".

"В рамках проведенной специальной операции в республике Крым пресечена деятельность структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - сообщили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

Спецслужба сообщает: "Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

ФСБ отмечает, что с применением мер конспирации в ходе собраний члены этой группы распространяли среди жителей полуострова "террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".

При задержании по местам жительства участников МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

Спецоперация была проведена ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией, уточняет ЦОС ФСБ.

Со своей стороны уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Симферополе прошли обыски в домах крымских татар и их задержания. "По состоянию на 11:25 в УФСБ забрали 16 крымских татар", - написала она в Facebook

В свою очередь министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с обысками домов и задержаниями представителей крымскотатарского народа, которые состоялись в среду в Симферопольском и Белогорском районах Крыма.

Киев выразил особую обеспокоенность тем, что в качестве предлога для обысков выбрано "дело Хизб ут-Тахрир", которое, по мнению МИД Украины, уже использовалось для "фабрикации дел" против крымскотатарских активистов и их дальнейших осуждений. В связи с этим в украинском внешнеполитическом ведомстве не исключили, что "сегодняшние события могут стать началом новой волны судебных преследований крымских татар", и призвали международное сообщество немедленно отреагировать на действия российской стороны, в частности, усилением санкций.

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