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Объем мусора, доставляемого на полигоны в Самарской области, увеличился на 50%

© РИА Новости. Максим Богодвид
27 марта. Interfax-Russia.ru - Объемы мусора, доезжающие до полигонов с начала 2019 года в Самарской области увеличились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил губернатор Дмитрий Азаров, выступая в Самаре с посланием населению региона.

"То, что у нас на 50% мусора больше доезжает до полигонов - вот первый значимый, и ощущаемый результат. Он не остался в населенных пунктах, лесах и полях. На полигон отвезли", - заявил Д.Азаров.

Губернатор пояснил, что в настоящее время практически все полигоны по утилизации отходов либо перешагнули допустимые объемы складирования, либо вплотную подошли к предельным значениям.

"Если ничего не менять, уже в 2022 году мусор складировать будет некуда. И это при том, что половина отходов не доезжала до полигонов и утилизировалась в лесопосадки. В результате в области к началу 2018 года насчитывалось более 800 несанкционированных свалок. Их число и масштабы множились. Но мы остановили этот негативный процесс", - сказал Д.Азаров.

В то же время губернатор отметил, что "проблем в сфере утилизации отходов немало".

"Сегодня, конечно же, неразберихи много. Счета выставляются неорганизованно и неграмотно и, соответственно, уровень сбора платежей очень низкий. А значит под угрозой стоит и инвестиционная программа в данной сфере. Правительство Самарской области этому внимание уделяет недостаточно. Эту ситуацию надо устранять", - подчеркнул Д.Азаров.

Губернатор призвал власти региона вместе с общественными организациями решать проблемы в сфере утилизации отходов.

"Принимая решение о системе работы с отходами, мы не меняли сущность. Оставили старую систему формирования нормативов в городах по квадратным метрам, в селах по числу проживающих. Ее нередко критикуют и где-то это справедливо. Но все должны понимать - переход на подушевую оплату ударит, прежде всего, по семьям с детьми, многодетным семьям, проживающих в квартирах", - отметил он.

Не дает она и ответ на вопрос, кто будет платить за мусор из квартир, сдаваемых в наем. А таких у нас 10-12%. С коттеджей, которые у нас расположены в городских округах, и где никто не прописан. Давайте вместе найдем разумное решение. Поработайте. И Общественная палата Самарской области, и муниципальные общественные палаты. Послушайте людей", - сказал Д.Азаров.

В октябре 2018 года конкурс по выбору регоператора ТКО выиграло ООО "ЭкоСтройРесурс", запросив 54 млрд 471,5 млн рублей за услуги по сбору мусора на всей территории Самарской области в течение 9 лет. В начале 2019 года потребители стали получать неточные или двойные квитанции на оплату услуги по вывозу ТКО. Регоператор связывал это со сбоями при объединении баз данных разных источников и приносил извинения жителям области.

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