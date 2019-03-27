Тысячу сосен высадят на общеобластном субботнике в Солнечногорске

27.03.19 14:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Тысячу сосен и саженцы яблонь высадят во всех поселениях Солнечногорского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

"20 апреля Солнечногорье, как и все муниципалитеты Подмосковья присоединится к масштабному общеобластному субботнику. Помимо стандартных работ по наведению порядка на дворовых и общественных территориях, в округе высадят 1000 сосен и саженцы яблонь во всех поселениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в день проведения масштабного субботника жители Солнечногорска также могут присоединиться к всемирному флешмобу, посвященному уборке территорий, который будет проходить в социальных сетях. Участники интернет-челленджа могут выложить на своих страницах фотографии убранной территории в формате "до" и "после".

Кроме того, в рамках предстоящего субботника впервые министерство благоустройства организует голосование на интернет-портале "Добродел" за выбор территории для наведения порядка. Оно пройдет с 28 марта по 15 апреля. Территория, набравшая больше 30 голосов, будет убрана в приоритетном порядке.