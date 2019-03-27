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27.03.19 14:43
В Галерее на Невском показали репортаж о возрождении церкви в Ленинградской области
Экспозиция посвящена возрождению уникального памятника древнерусского деревянного зодчества начала XVIII века - церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Она находится на территории усадьбы "Богословка" в Ленинградской области.
Петербуржцам представили серию фотографий директора фонда "Петербургская фотолетопись" Валерия Лозовского. На фотографиях запечатлен процесс воссоздания церкви, которую возрождали в усадьбе "Богословка" в 2003 по 2006 годы.
Планируется, что будет сделана целая серия фотовыставок, посвященная храму.
Покровская церковь была построена в 1708 году, но сгорела в 1963-м
Проект восстановления был разработан Александром Ополовниковым сразу после гибели храма по обмерам, произведенным им в 1956 году. Однако на прежнем месте храм так и не был построен.
Восстановление церкви на новом месте осуществлялось по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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