В Галерее на Невском показали репортаж о возрождении церкви в Ленинградской области

27.03.19 14:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 марта. Interfax-Russia.ru - В галерее "Петербургская фотолетопись" на Невском проспекте во вторник открылась выставка "Возрожденная из пепла", сообщают организаторы мероприятия.

Экспозиция посвящена возрождению уникального памятника древнерусского деревянного зодчества начала XVIII века - церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Она находится на территории усадьбы "Богословка" в Ленинградской области.

Петербуржцам представили серию фотографий директора фонда "Петербургская фотолетопись" Валерия Лозовского. На фотографиях запечатлен процесс воссоздания церкви, которую возрождали в усадьбе "Богословка" в 2003 по 2006 годы.

Планируется, что будет сделана целая серия фотовыставок, посвященная храму.

Покровская церковь была построена в 1708 году, но сгорела в 1963-м

Проект восстановления был разработан Александром Ополовниковым сразу после гибели храма по обмерам, произведенным им в 1956 году. Однако на прежнем месте храм так и не был построен.

Восстановление церкви на новом месте осуществлялось по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.