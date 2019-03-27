Тульская область до 2022г направит на нацпроекты более 17 млрд руб

27.03.19 14:47

© РИА Новости. Владимир Трефилов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Объемы финансирования программ национальных проектов в Тульской области в 2019-2021 годах составят 17,2 млрд рублей, сообщил министр финансов региона Владимир Юдин журналистам в среду.

"На реализацию 12 региональных приоритетных программ по всем нацпроектам за три года будет направлено 17 млрд 254,4 млн рублей, из которых порядка 6,4 млрд рублей - средства регионального бюджета", - сказал В.Юдин.

При этом финансирование нацпроектов в регионе в 2019 году предусмотрено в сумме 7,3 млрд рублей.

По словам министра, около 80% всех запанированных средств будут направлены на реализацию трех нацпроектов - "Демография", "Здравоохранение" и "Безопасные и качественные дороги".

"Финансирование нацпроектов из внебюджетных источников с привлечением бизнеса предполагается до 15% от общего объема затрат", - отметил В.Юдин.

Ранее сообщалось, что на реализацию 12 приоритетных национальных проектов к 2024 году в России планируется направить около 26 трлн рублей.