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27.03.19 14:47
Тульская область до 2022г направит на нацпроекты более 17 млрд руб
"На реализацию 12 региональных приоритетных программ по всем нацпроектам за три года будет направлено 17 млрд 254,4 млн рублей, из которых порядка 6,4 млрд рублей - средства регионального бюджета", - сказал В.Юдин.
При этом финансирование нацпроектов в регионе в 2019 году предусмотрено в сумме 7,3 млрд рублей.
По словам министра, около 80% всех запанированных средств будут направлены на реализацию трех нацпроектов - "Демография", "Здравоохранение" и "Безопасные и качественные дороги".
"Финансирование нацпроектов из внебюджетных источников с привлечением бизнеса предполагается до 15% от общего объема затрат", - отметил В.Юдин.
Ранее сообщалось, что на реализацию 12 приоритетных национальных проектов к 2024 году в России планируется направить около 26 трлн рублей.
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