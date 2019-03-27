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27.03.19 14:49

Медведев заявил о необходимости выравнивания уровня жизни в регионах

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
27 марта. Interfax-Russia.ru - Государство должно разработать инструменты, которые позволят выровнять социально-экономическое развитие регионов и обеспечить населению нормальный уровень жизни, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На совещании по социально-экономическому развитию регионов премьер заявил, что на всей территории страны должны быть созданы условия "для нормальной, достойной жизни". Он отметил, что люди должны иметь доступ к качественной медицине, образованию, иметь достойный уровень заработной платы вне зависимости от того, где они живут.

"Задача государства - предложить инструменты развития (регионов), которые позволят эту ситуацию постараться выровнять", - сказал Д.Медведев.

"Для этого нужно раскрывать потенциал территорий, определять, какая экономика на что способна, разработать для каждого региона конкретные направления развития или рецепты успеха, чтобы каждый субъект находил источники роста внутри себя", - отметил он.

При этом, по словам премьера, регион не должен превращаться в "огромное бюджетное учреждение, которое целиком и полностью финансируется из Москвы". "Это точно было бы самым плохим вариантом развития событий", - подчеркнул премьер.

"Эти программы должны быть обсуждены с людьми, быть понятны и иметь персональных ответственных, с которых будут спрашивать и жители конкретного региона, и федеральный центр", - сказал он.

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