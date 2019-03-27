Власти Удмуртии намерены взять пострадавшую от пожара заводскую "башню" в безвозмездное пользование

27.03.19 15:13

© РИА Новости. Руслан Кривобок

27 марта. Interfax-Russia.ru - Национальный музей Удмуртской Республики обратится в Росимущество с просьбой передать пострадавший прошлым летом от пожара главный корпус оружейного завода в центре Ижевска в безвозмездное пользование, сообщил руководитель агентства по государственной охране памятников республики Юрий Перевозчиков.

"Принято решение о том, что республика в лице государственного учреждения культуры "Национальный музей имени Кузебая Герда" обратилось в Росимущество с просьбой, чтобы здание - объект культурного наследия - передали в безвозмездное пользование этому учреждению", - сказал Ю.Перевозчиков агентству "Интерфакс-Поволжье" в среду.

"Если будет положительное решение - а вроде бы оснований для отказа нет: Федерация сама предлагала такой способ решения проблемы сохранения этого здания - республика будет иметь возможность проводить определенные работы на этом здании", - добавил он.

Он отметил, что уже разработан макет концепции, в который включены обсуждавшиеся ранее варианты использования здания. "Это, по большому счету, такой культурно-образовательный кластер", - уточнил Ю.Перевозчиков.

По его словам, в здании планируется разместить творческие мастерские, театральную студию, музейные пространства, информационный центр, научную библиотеку, промышленные экспериментальные мастерские, лабораторию. Предполагается также большая досуговая часть - спортивный центр, гостиничное пространство, конгресс-центр, офисное площади и пространство для ритейла.

"Будут рассмотрены еще какие-то варианты, в том числе и тот, который в последнее время обсуждается, предложенный "Лидерами России" (участниками проекта - ИФ) - это Суворовское училище", - добавил он.

Ю.Перевозчиков сообщил, что в случае получения здания в пользование музеем республика сможет провести предварительные научно-изыскательские работы по обследованию здания и разработать проекта его реставрации для использования в соответствии концепции.

Он подчеркнул, что здание в любом случае остается в собственности Федерации и республика сможет участвовать для его развития в федеральных целевых программах по сохранению объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что днем 3 июля 2018 года произошел пожар в башне главного корпуса оружейного завода, никто не пострадал, но с башни упал шпиль - символ города.