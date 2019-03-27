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27.03.19 15:22
Защита Абызова попросит суд не заключать его в СИЗО
"Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления", - сказал А.Аснис журналистам в Басманном суде Москвы в среду, где в ближайшее время будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте экс-министра.
Адвокат отметил, что у защиты "нет оснований для утверждения" о политическом характере дела.
Он добавил, что защита будет просить не заключать М.Абызова под стражу. "Он не убийца, не насильник - он гражданин России, занимавший высокий пост и не имеющий отношения к тому, что вменяют ему и другим лицам. (...) Есть иные меры пресечения", - сказал А.Аснис.
Кроме того, А.Аснис назвал "фейком" информацию СМИ о том, что его подзащитного "выманили" из-за границы. "Это все фейк", - сказал он.
По его словам, "уголовное дело было возбуждено вчера". М.Абызов был задержан утром в минувший вторник в своём доме в Подмосковье. "Он находился в своем частном доме в Подмосковье с семьёй",- сказал адвокат, добавив, что информация о задержании М.Абызова "на трапе самолёта" не соответствует действительности.
Адвокат также подчеркнул, что М.Абызов постоянно живет в России, а за рубеж выезжал только на короткие сроки. "С момента отставки из правительства (Абызов - ИФ) постоянно проживает в России, за границу выезжает на отдых, на короткий срок", - сказал А. Аснис.
Он добавил, что информация о постоянном проживании М.Абызова за границей не соответствует действительности.
М.Абызову, задержанному во вторник, предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте М.Абызова.
По версии следствия, М.Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Так, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" (MOEX: SIBC) и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, М.Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считают в СК, в полном объеме выведены за рубеж.
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