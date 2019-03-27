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27.03.19 15:44
Путин: все требования в части борьбы с допингом Россия выполнила
"Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы", - сказал В.Путин в среду на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта.
Как подчеркнул президент РФ, "нужно сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России".
В.Путин отметил необходимость "системной работы по защите прав и интересов наших атлетов". "Просил бы действовать здесь активно и последовательно, в рамках единых подходов и согласованной линии. Это прямо касается и известной истории с допингом", - сказал президент.
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