Путин: все требования в части борьбы с допингом Россия выполнила

27.03.19 15:44

© РИА Новости. Михаил Климентьев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все международные требования в части борьбы с допингом и призвал не допустить какого-либо ущемления прав российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Японии.

"Все требования в части совершенствования борьбы с допингом Россия выполнила. Конструктивное сотрудничество с профильными международными структурами налажено. Нужно окончательно закрыть остающиеся вопросы", - сказал В.Путин в среду на заседании президентского совета по развитию физкультуры и спорта.

Как подчеркнул президент РФ, "нужно сделать все, чтобы на Олимпийских играх в Токио в 2020 году все без исключения члены нашей команды не подвергались никаким ограничениям, и чтобы мы не давали никакого повода тем, кто использует спорт в политических целях, действовать против интересов России".

В.Путин отметил необходимость "системной работы по защите прав и интересов наших атлетов". "Просил бы действовать здесь активно и последовательно, в рамках единых подходов и согласованной линии. Это прямо касается и известной истории с допингом", - сказал президент.