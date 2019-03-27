Путин поручил включить вопросы развития массового спорта в ряд нацпроектов

27.03.19 15:48

© РИА Новости. Алексей Дружинин

27 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять до октября 2020 года новую Стратегию развития физической культуры и спорта, а мероприятия в области развития массового спорта включить в паспорта национальных проектов.

"Естественно, что вопросы развития массового спорта должны быть учтены и в рамках наших национальных проектов, а все они построены вокруг именно интересов, запросов человека", - сказал В.Путин в среду на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По его словам, важно это учесть в таких проектах, как "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование", которые должны создать современные комфортные условия для жизни людей, а значит, и для занятий спортом.

Президент обратил внимание на то, что рабочая группа Совета пришла к выводу, что проблемы, связанные с массовым занятием спортом, не в полной мере отражены в национальных проектах.

"Такую ситуацию мы можем и должны поправить. Я прошу включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры и спорта и предусмотреть их финансовое обеспечение", - сказал глава государства.

В.Путин напомнил, что в следующем году истекает срок действия нынешней Стратегии развития физической культуры и спорта. "С учетом нашего сегодняшнего разговора я прошу правительство, мы поговорим об этом еще отдельно, Минспорт оперативно начать разработку новой стратегии на период до 2030 года и принять ее не позднее октября 2020-го, чтобы в дальнейшем приступить к ритмичной, эффективной реализации этого документа", - сказал президент.

Кроме того, говоря о развитии инфраструктуры массового спорта, В.Путин обратил внимание на то, что она должна быть "в шаговой доступности". "В том числе нужно внимательно посмотреть, как эффективно задействовать возможности спортивных объектов образовательных организаций", - сказал он.

В.Путин подчеркнул, что главная задача многочисленных международных и национальных соревнований, которые проводятся в России, заключается в том, чтобы формировать культуру здорового образа жизни.

"Позитивная динамика есть, за последние десять лет число тех, кто выбрал спорт как образ жизни, как досуг, возросло с 17 до почти 40 процентов и превысило 54 млн человек. При этом хотел бы напомнить - поставлена цель к 2024 году вовлечь в регулярное занятие спортом более половины населения России - 55 процентов", - напомнил президент.