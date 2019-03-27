Защита осужденной за гибель детей экс-директора "Сямозеро" обжаловала приговор

27.03.19 15:54

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

27 марта. Interfax-Russia.ru - Адвокат экс-директора парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой, осужденной на 9,5 лет за гибель 14 детей, обжаловал приговор в Верховном суде Карелии, сообщил "Интерфаксу" представитель защиты Александр Шишков в среду.

"Я полагаю, что суд не дал оценку ни одному доказательству, которое было изложено мною в стадии прений. Суд не учел позицию по экспертизам, что мы возражали и говорили о том, что это не совсем корректное, надлежащее, допустимое доказательство. И в целом по обстоятельствам дела (суд не учел нашу позицию - ИФ)", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Как сообщалось, 18 марта судья Петрозаводского горсуда Александр Смирнов приговорил Е.Решетову и ее бывшего заместителя Вадима Виноградова к 9,5 лет колонии общего режима каждому.

Кроме того, инструктор лагеря Валерий Круподерщиков оправдан по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Также суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, бывшего инструктора парк-отеля "Сямозеро" Павла Ильина и экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления.

Кроме того, суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда пострадавшим по делу к Е.Решетовой, В.Виноградову и В.Круподерщикову. Двоих детей Е.Решетовой суд постановил передать органам опеки. Оправданные Л.Котович, П.Ильин и А.Коваленко имеют право на реабилитацию.

Трагедия на карельском озере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.