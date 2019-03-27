"Умный" учет: создание в РФ новой системы учета газа обойдется в 385 млрд руб
  
По новой схеме: Совет Федерации одобрил закон о доплатах для пенсионеров сверх прожиточного минимума
   
Понадобится лечение: ученые опасаются за здоровье двух белух из "китовой тюрьмы"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
27.03.19 15:54

Защита осужденной за гибель детей экс-директора "Сямозеро" обжаловала приговор

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
27 марта. Interfax-Russia.ru - Адвокат экс-директора парк-отеля "Сямозеро" Елены Решетовой, осужденной на 9,5 лет за гибель 14 детей, обжаловал приговор в Верховном суде Карелии, сообщил "Интерфаксу" представитель защиты Александр Шишков в среду.

"Я полагаю, что суд не дал оценку ни одному доказательству, которое было изложено мною в стадии прений. Суд не учел позицию по экспертизам, что мы возражали и говорили о том, что это не совсем корректное, надлежащее, допустимое доказательство. И в целом по обстоятельствам дела (суд не учел нашу позицию - ИФ)", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Как сообщалось, 18 марта судья Петрозаводского горсуда Александр Смирнов приговорил Е.Решетову и ее бывшего заместителя Вадима Виноградова к 9,5 лет колонии общего режима каждому.

Кроме того, инструктор лагеря Валерий Круподерщиков оправдан по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), но признан виновным по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил из-за истечения срока давности.

Также суд оправдал врио руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмилу Котович, бывшего инструктора парк-отеля "Сямозеро" Павла Ильина и экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко в связи с отсутствием состава преступления.

Кроме того, суд удовлетворил иски о компенсации морального вреда пострадавшим по делу к Е.Решетовой, В.Виноградову и В.Круподерщикову. Двоих детей Е.Решетовой суд постановил передать органам опеки. Оправданные Л.Котович, П.Ильин и А.Коваленко имеют право на реабилитацию.

Трагедия на карельском озере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.03.19 10:11
Суд в Москве арестовал гендиректора компании-поставщика компьютерного оборудования МВД
.
  27.03.19 09:58
Подсветка монорельса и павильона МЦД погаснет в "Час земли"
.
  27.03.19 09:10
Более половины московских таксистов имеют высшее образование
.
  26.03.19 14:05
Спецпредставитель президента Иванов назвал выходкой действия журналистов в ГИМ
.
  26.03.19 13:51
Гидрометцентр просит москвичей повременить со сменой зимней резины
.
  26.03.19 12:41
Власти Москвы выделили более 1 млрд рублей на благоустройство Патриарших и Остоженки
.
  26.03.19 12:36
Адвокаты Кокорина подали жалобу в ЕСПЧ в связи с его нахождением в СИЗО
.
  26.03.19 11:49
Москва достроит за счет бюджета еще пять проблемных объектов
.
  26.03.19 10:44
Суд над Кокориным и Мамаевым начнётся в апреле
.
  26.03.19 08:23
Власти сообщили о готовности к весеннему половодью в "новой" Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket