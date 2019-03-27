Праздновать 800-летие Нижнего Новгорода будут в 2021 году с июня по сентябрь

27.03.19 15:59

© РИА Новости. Григорий Соколов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду объявил даты проведения праздничных мероприятий, посвященных 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"12 июня 2021 года - открытие цикла праздничных мероприятий, 19 августа 2021 года - кульминация. И ко второму воскресенью сентября завершим цикл всех праздничных мероприятий. У нас есть возможность все это время заполнить значимыми событиями", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов пояснил выбор даты 19 августа тем, что юридическое оформление основания нового города происходило в момент наречения его имени.

"В ту эпоху существовал специальный церковный обряд. Именно прочтение "градозданной молитвы" во время службы освящения главного городского храма сопровождалось наречением имени создаваемого города. Звучащая в летописи фраза "и нарече имя ему Новградъ на усть Оки" была произнесена в храме, освященном во имя Спаса Преображения в день этого церковного праздника, то есть 6/19 августа. Этот день в 1221 году и стал днем "создания града", - приводятся в пресс-релизе слова Б.Пудалова.

Архивист отметил, что "иные варианты приурочивания дня основания Нижнего Новгорода не могут быть подкреплены архивными документами".

Г.Никитин в среду принял участие в презентации и запуске проекта "Команда 800", задача которого - вовлечение нижегородцев в подготовку к празднованию юбилейной даты.

"Почему "Команда 800"? Потому что никакой узкий экспертный совет или организационный комитет, федеральный, региональный не должны узурпировать право на внесение предложений по такому важному событию, как 800-летие Нижнего Новгорода. Мы должны предоставить возможность всем, кто хочет, предложить свою идею, поддержать идею другого, сформулировать прозрачные правила того, как эти идеи будут рассматриваться", - заявил губернатор.

Он призвал горожан вступать в "команду" и активно предлагать свои идеи и проекты, заверив, что предложения, которые соберут большинство голосов в поддержку, будут обязательно публично рассмотрены.

Проект "Команда 800" представляет собой отдельный раздел на портале "Команда правительства Нижегородской области". Для входа на него не нужно проходить сложной регистрации, достаточно иметь профиль на "Госуслугах", уточняет пресс-служба.