Все проекты производств по розливу воды в прибрежной зоне Байкала взяты под жесткий контроль - Минприроды

27.03.19 17:04

© РИА Новости. Владимир Смирнов

27 марта. Interfax-Russia.ru - После признания судебной инстанций незаконным строительства завода по розливу воды на озере Байкал Росприроднадзор начал проверку по двум аналогичным объектам, сообщили в среду в Минприроды России.

"В данный момент в Роприроднадзоре находятся на рассмотрении ещё два пакета документов по экологической экспертизе строительства подобных предприятий на озере Байкал", - отмечается в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в "Интерфакс".

"По поручению главы Минприроды Дмитрия Кобылкина под жёсткий контроль взяты все проекты производств по розливу воды в прибрежной зоне озера Байкал", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что по обращениям граждан Росприроднадзор совместно с прокуратурой РФ провели проверку в посёлке Култук, в результате которой были выявлены факты загрязнения воды прибрежной зоны озера.

"Эксперты Росприроднадзора разбираются, по чьей вине были допущены нарушения на этапе общественных слушаний по строительству этого завода в ходе проведения экологической экспертизы. Результаты проверки будут размещены на официальном сайте ведомства в ближайшее время", - сообщили в Минприроды.