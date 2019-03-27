Госдума пойдет на преодоление вето Совфеда по закону о хостелах

27.03.19 17:49

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

27 марта. Interfax-Russia.ru - Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации на заседании в среду не пришла к единому мнению по дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах, депутаты заявили о готовности пойти на преодоление вето сенаторов на этот закон, передает корреспондент "Интерфакса".

Закон 13 марта был отклонен Советом Федерации, после чего обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию.

Совет Федерации при рассмотрении закона заявил о целесообразности вступления его в силу не ранее 1 января 2020 года. Госдума настаивала на гораздо меньшей временной отсрочке - до 1 июля этого года.

В Госдуме заранее предупредили сенаторов: если согласия по 1 июля не будет, депутаты пойдут на преодоление вето Совета Федерации - примут закон в прежней редакции и направят его на подпись президенту.

Представитель Совета Федерации Олег Мельниченко на заседании комиссии пояснил позицию сенаторов относительно срока вступления закона в силу.

По его словам, введение с 1 июля этого закона в "высокий (туристический) сезон" нанесет удар по предпринимателям, которые занимаются гостиничным бизнесом, и тем, кто уже забронировал места в хостелах, а также по региональным бюджетам.

По его данным, речь идет почти о 1 млрд 600 млн рублей выпадающих в субъектах РФ доходах.

"Мы предлагаем дату переходного периода отнести на 1 октября 2019 года", - сказал О.Мельниченко. Его поддержали и другие сенаторы-члены согласительной комиссии.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, в свою очередь, сообщил, что руководство Крыма попросило отложить введение в действие этого закона на период после курортного сезона.

Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская вновь заявила о несогласии с позицией сенаторов.

Ее поддержал первый замглавы комитета, представитель фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов.

Госдума 6 марта приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.

Это требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. В настоящее время в соответствии с Жилищным кодексом в многоквартирном доме нежилым может быть признано только квартира на первом этаже, либо на втором этаже, но только, если под этой квартирой тоже нежилое помещение. Также к такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы.

В соответствии с принятым законом хостел может быть только с отдельным входом на первом этаже, или на более высоких этажах, если под ним нет жилых квартир.

Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в квартирах в многоквартирных домах на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.