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27.03.19 17:49
Госдума пойдет на преодоление вето Совфеда по закону о хостелах
Закон 13 марта был отклонен Советом Федерации, после чего обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию.
Совет Федерации при рассмотрении закона заявил о целесообразности вступления его в силу не ранее 1 января 2020 года. Госдума настаивала на гораздо меньшей временной отсрочке - до 1 июля этого года.
В Госдуме заранее предупредили сенаторов: если согласия по 1 июля не будет, депутаты пойдут на преодоление вето Совета Федерации - примут закон в прежней редакции и направят его на подпись президенту.
Представитель Совета Федерации Олег Мельниченко на заседании комиссии пояснил позицию сенаторов относительно срока вступления закона в силу.
По его словам, введение с 1 июля этого закона в "высокий (туристический) сезон" нанесет удар по предпринимателям, которые занимаются гостиничным бизнесом, и тем, кто уже забронировал места в хостелах, а также по региональным бюджетам.
По его данным, речь идет почти о 1 млрд 600 млн рублей выпадающих в субъектах РФ доходах.
"Мы предлагаем дату переходного периода отнести на 1 октября 2019 года", - сказал О.Мельниченко. Его поддержали и другие сенаторы-члены согласительной комиссии.
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, в свою очередь, сообщил, что руководство Крыма попросило отложить введение в действие этого закона на период после курортного сезона.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская вновь заявила о несогласии с позицией сенаторов.
Ее поддержал первый замглавы комитета, представитель фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов.
Госдума 6 марта приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".
Таким образом, для размещения хостелов - мини-гостиниц нужно будет перевести жилое помещение в нежилое.
Это требование влечет запрет на размещение хостелов в многоквартирных домах. В настоящее время в соответствии с Жилищным кодексом в многоквартирном доме нежилым может быть признано только квартира на первом этаже, либо на втором этаже, но только, если под этой квартирой тоже нежилое помещение. Также к такой квартире должна быть возможность оборудовать вход с улицы.
В соответствии с принятым законом хостел может быть только с отдельным входом на первом этаже, или на более высоких этажах, если под ним нет жилых квартир.
Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что эти мини-гостиницы размещаются в квартирах в многоквартирных домах на любых этажах. Депутаты неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.
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