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27.03.19 19:23
Минпросвещения планирует научить учителей правильно вести аккаунты в соцсетях
"Министерство просвещения поддерживает инициативу преподавания курса безопасного ведения социальных сетей и считает, что подобный курс может вызвать интерес у педагогического сообщества. Опрос об актуальности данной работы запущен в официальной группе министерства, посвященной помощи педагогам, в социальной сети "Одноклассники", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.
Там добавили, что вопрос о разработке такого курса планируется включить в повестку заседания Общественного совета при Минпросвещения.
Ранее в СМИ появилась информация, что министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил учителю русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой, чье фото на личной странице "ВКонтакте" не понравилось некоторым коллегам и родителям учеников и стало причиной увольнения, разработать правила поведения для школьных педагогов в социальных сетях.
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