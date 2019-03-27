Минпросвещения планирует научить учителей правильно вести аккаунты в соцсетях

27.03.19 19:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

27 марта. Interfax-Russia.ru - Минпросвещения России после истории с учительницей из Барнаула, фото которой в купальнике привело к конфликту, решило рассмотреть возможность разработки спецкурса для школьных педагогов о том, как нужно вести свои странички в популярных соцсетях.

"Министерство просвещения поддерживает инициативу преподавания курса безопасного ведения социальных сетей и считает, что подобный курс может вызвать интерес у педагогического сообщества. Опрос об актуальности данной работы запущен в официальной группе министерства, посвященной помощи педагогам, в социальной сети "Одноклассники", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.

Там добавили, что вопрос о разработке такого курса планируется включить в повестку заседания Общественного совета при Минпросвещения.

Ранее в СМИ появилась информация, что министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил учителю русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой, чье фото на личной странице "ВКонтакте" не понравилось некоторым коллегам и родителям учеников и стало причиной увольнения, разработать правила поведения для школьных педагогов в социальных сетях.