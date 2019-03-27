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27.03.19 19:44

Суд арестовал экс-министра Абызова

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
27 марта. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил избрать в отношении Абызова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2019 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Таким образом, суд отказал защите экс-министра в удовлетворении ходатайства об избрании ему в качестве меры пресечения домашнего ареста или залога в 1 млрд рублей.

М.Абызов был задержан во вторник, 26 марта.

Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении 4 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, М.Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Так, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, М.Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считают в СК, в полном объеме выведены за рубеж.

В среду в суде М.Абызов заявил, что не имеет в настоящее время документов для пересечения границы России. "Вчера я передал следователям два загранпаспорта", - заявил М.Абызов на заседании Басманного суда Москвы в среду, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Экс-министр подчеркнул, что не имеет иных гражданств, кроме российского, и что не имеет вида на жительство в других странах. По его словам, в настоящее время у него нет документов, позволяющих ему пересечь границу РФ. "Я не собираюсь скрываться и оказывать какое-либо давление на свидетелей и иных участников процесса", - добавил М.Абызов.

В ходе заседания следователь, мотивируя свое ходатайство, указал на то, что, находясь на свободе, экс-министр может скрыться от следствия и суда и что у него есть недвижимость в Италии и Великобритании.

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