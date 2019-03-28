Иркутский губернатор предлагает запретить экспорт круглого леса на один год

28.03.19 06:00

© РИА Новости. Владимир Смирнов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя президента России Владимира Путина письмо с предложением полностью запретить экспорт древесины в виде круглого леса с 1 января 2020 года до конца года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С введением запрета на экспорт круглого леса ожидается значительное сокращение объемов незаконной заготовки древесины. Такой запрет позволит выяснить, в каких объемах это произойдет", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Кроме этого, губернатор, как поясняется в пресс-релизе, предложил установить ставки вывозных таможенных пошлин на "грубообработанные пиломатериалы" (лафет, брус, сырая нестроганая доска).

Как сообщает пресс-служба, С.Левченко также предложил закрепить в лесном законодательстве обязанность лесопользователей тушить лесные пожары, а также возложить на арендаторов полный "спектр обязанностей по охране, защите, воспроизводству лесов, а также по осуществлению лесного контроля, в том числе по выявлению и пресечению незаконных рубок на арендной территории".

"Для исполнения этого надо обязать лесопользователей содержать штат производственных лесных инспекторов в зависимости от площади аренды, для чего необходимо закрепить в Лесном кодексе РФ понятие "производственный лесной контроль" (лесная охрана) по примеру охотничьего производственного контроля, который сегодня предусмотрен действующим законодательством. Это позволит существенно увеличить количество лесных инспекторов", - цитирует губернатора пресс-служба.

По мнению С. Левченко, инспекторы должны быть наделены правом составлять акты о наличии признаков административного правонарушения или преступления и направлять необходимые материалы в лесной надзор. Сейчас сотрудники лесной охраны лишены таких полномочий.

Еще одна инициатива главы Иркутской области касается борьбы с лесными вредителями (сибирским и непарным шелкопрядом, большим и малым лубоедом). По словам Сергея Левченко, возникла проблема на Байкальской природной территории, где нельзя использовать некоторые методы борьбы, в результате чего вредители и болезни леса распространились на значительной территории.

"Предлагаю внести изменения в федеральный закон "Об охране озера Байкал", предусмотрев борьбу с вредными организмами на Байкальской природной территории биологическими препаратами", - цитирует губернатора пресс-служба.