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28.03.19 06:06

Мэром Владивостока избран и.о главы города Гуменюк

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
28 марта. Interfax-Russia.ru - Дума Владивостока в четверг выбрала мэром города исполняющего обязанности градоначальника Олега Гуменюка, передал корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

Присутствует 28 депутатов. За О.Гуменюка проголосовали 23 депутата, пять проголосовали против. ,Все 28 депутатов проголосовали против кандидата Кирилла Григорьева. 27 проголосовали против кандидата Александра Юртаева.

"Наибольшее число голосов набрал Гуменюк. Он считается избранным главой"- сообщил председатель думы города Андрей Брик.

Он также отметил, что 5 апреля О.Гуменюк принесет присягу на торжественном заседании думы.

"За время работы в должности исполняющего обязанности я сумел вникнуть в большинство проблем и знаю как их решать", - отметил О. Гуменюк, выступая перед депутатами перед голосованием.

Одной из важнейших задач он назвал развитие дорожной инфраструктуры города и оптимизация дорожного движения.

"Мы намерены отремонтировать беспрецедентное количество дорог во Владивостоке", - отметил О. Гуменюк.

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